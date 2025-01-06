Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новая оценка температуры внутренней границы земного ядра, усиление микроволнового поля виноградинами, а также риски от глюкокортикоидов при беременности

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- По современным представлениям, ядро нашей планеты в основном состоит из железа – расплавленного во внешней его части и твердого во внутренней. Физики уточнили температуру границы между жидким и твердым ядром Земли. Новую оценку в 6202 кельвина ученые получили, когда сжали микроскопический образец железа с помощью лазерной абляции (метод удаления вещества с поверхности твердого тела путем его облучения лазерным лучом) до 270 гигапаскалей и измерили температуру благодаря рентгеновской абсорбционной спектроскопии (метод, при котором измеряют поглощение излучения), экстраполировав данные на давление в 330 гигапаскалей. Такой результат не только изменил численное значение температуры земного ядра, но и позволил отделить точные теоретические модели от тех, что давали завышенные значения.

- Две виноградины можно съесть, а можно поместить в микроволновку и увидеть снопы искр, проскакивающих между ягодами. Впервые явление заметили в 1994-ом году, но объяснили его механизм лишь в 2019-м. Так называемые димеры винограда работают как микроволновые резонаторы, где поля сохраняются внутри виноградин. Искры же представляют собой плазму, она образуется из металлических ионов, содержащихся в винограде. Ученых заинтересовало, можно ли использовать димерные структуры, подобные тем, что есть в винограде, в технике, где требуется усиление микроволновых полей. Недавно физики из Австралии с помощью двух виноградин (виноградных димеров) смогли усилить микроволновое поле. Они использовали усиленное магнитное поле для управления спинами NV-центров в наноалмазах. Авторы работы отметили, что димеры винограда имеют перспективы для технологий микроволнового диапазона, но их добротность как резонаторных систем пока примерно на два-четыре порядка меньше, чем у современных устройств.

- В Дании ученые выяснили, что назначение глюкокортикоидов (название группы гормональных препаратов, оказывают противовоспалительное, противоаллергическое, иммуноподавляющее и противозудное действие) при беременности повышает риск некоторых психических расстройств у ребенка при достижении 15 лет. В анализ вошли более чем 1,06 млн детей (52% – мальчики), родившихся в Дании с 1996 по 2016 год.

- Китайский автопроизводитель GAC представил гибридного человекоподобного робота GoMate с 38 степенями свободы. У него человекоподобный торс с двумя руками и головой. Ноги оснащены четырьмя колесами, два из которых складываются, позволяя переключаться между двухколесным и четырехколесным режимами движения. Четыре колеса пригодятся на неровном рельефе, например, для преодоления препятствий и движения по лестницам. При четырех колесах высота робота составляет 140 см, а в двухколесном варианте – 175 см. GoMate адаптирован для работы на складах, в производстве и сфере охраны. Массовое производство компонентов робота планируется начать в 2025 году, а с 2026 года компания начнет выпуск небольших партий GoMate.

- Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную информацию о вспышке загадочной "инфекции Х" в Демократической Республике Конго. В анализах пациентов обнаружили возбудителей малярии и обычных сезонных респираторных вирусных инфекций. При этом у большинства больных, особенно детей, наблюдается острое недоедание, из-за чего эти инфекции протекают тяжело и с высокой смертностью. О вспышке неуточненной инфекции в труднодоступном районе Панзи юго-западной провинции Кванго местные органы здравоохранения сообщили в конце октября 2024 года. По разным источникам, на тот момент от нее умерли от 143 до нескольких сотен человек, страдали в основном дети. Заболевание проявлялось лихорадкой, кашлем, насморком и слабостью.