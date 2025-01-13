Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новые данные по сахарному диабету из-за напитков с сахаром, случайная находка самой далекой на сегодня спиральной галактики, а также названные в честь панков и эмо необычные древние моллюски

Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые провели оценку по 184 странам мира на 2020 год и выяснили, что потребление сахаросодержащих напитков (50 и более килокалорий на стакан) стало причиной 2,2 млн новых случаев сахарного диабета второго типа и 1,2 млн – сердечно-сосудистых заболеваний. Эта пропорция была выше среди мужчин, в более молодом возрасте, при высшем уровне образования и в городских поселениях. По регионам мира она была максимальной в Латинской Америке и на Карибских островах, а также в Африке южнее Сахары. Таким образом, потребление сахаросодержащих напитков увеличивает долю кардиометаболических заболеваний, особенно в развивающихся странах.

- Астрономы повторно взвесили черную дыру в галактике Holmberg 15A при помощи кинематических свойств звезд. Новая оценка массы – 21,6 млрд масс Солнца – оказалась почти в два раза меньше предыдущей, но черная дыра все еще остается одной из наиболее тяжелых в Местной Вселенной. Точными данными о массах сверхмассивных черных дыр необходимо обладать для того, чтобы лучше понимать процессы их роста и влияние их активности на свойства и эволюцию родительских галактик.

- "Джеймс Уэбб" случайно отыскал рекордно далекую спиральную галактику, которая заодно оказалась удивительно массивной и хорошо сформированной для столь ранней космической эпохи. Спиральная галактика, которую назвали "Чжулун" в честь древнекитайского божества, успела образовать звезды и спиральные рукава уже к первому миллиарду лет жизни Вселенной. Правда, активность ее звездообразования уже затухает: общая скорость звездообразования оценивается в 66 масс Солнца в год. Диск галактики обладает эффективным радиусом в 12 тысяч световых лет, а рукава простираются на 61,9 тысячи световых лет. Ученые сделали вывод, что хорошо сформированные галактики появились гораздо раньше, чем считалось ранее, за счет как эффективного наращивания массы, так и активного звездообразования.

- Физики из Китая синтезировали двумерный материал из двух слоев оксида графена и кристаллического дихлорида натрия. Многослойная структура проявила ферромагнитные свойства при комнатной температуре. Ферромагнетизм (одно из магнитных состояний кристаллических, как правило, веществ) ученые объяснили локализацией спиновых моментов в атомах Cl, что, в свою очередь, обусловлено p-орбиталями элемента (часть атомного пространства, в которой вероятность нахождения электрона наибольшая, p-орбиталь напоминает объёмную восьмерку или гантель) – в отличие от железа или никеля, в которых подобные свойства возникают за счет d-орбиталей. Благодаря своим экзотическим свойствам новая структура может оказаться очень полезной для современной электроники и спинтроники – молодой и перспективной области физики конденсированного состояния и ее технических приложений, которая в центре своих интересов держит спиновый момент электронов проводимости.

- Американские и французские ученые опубликовали результаты детального анализа второй пересадки генно-модифицированного сердца свиньи 58-летнему американцу Лоуренсу Фоссету – пациенту с сердечной недостаточностью. Вторая пересадка человеку ГМ-сердца свиньи проводилась в сентябре 2023 года. Мужчина прожил с новым сердцем почти шесть недель. У него нашли повреждение эндотелия капилляров сердца, отек соединительной ткани и фиброз. Авторы работы пришли к выводу, что причиной отказа ксентрансплантата стало опосредованное антителами отторжение, затронувшее в первую очередь эндотелий сосудов и развившееся несмотря на агрессивное таргетированное лечение. Это говорит о возможной необходимости добавления в организм животного дополнительных трансгенов и раннего начала разностороннего иммуносупрессивного лечения – терапии с целью подавления нежелательных иммунных реакций организма.

- Палеонтологи описали два новых вида моллюсков, которые жили на территории современной Англии в силурийском периоде около 430 млн лет назад. Их нашли в графстве Херефордшир на западе Англии. Моллюски были похожи на червей, а сверху на их телах росли тонкие шипы, которые могли служить для защиты от хищников. Необычная форма наружных скелетов древних беспозвоночных напомнила ученым прически панков и эмо, поэтому их назвали Punk ferox и Emo vorticaudum. Они относились к подтипу безраковинных моллюсков, который представлен примерно 1500 современными видами. Однако находка P. ferox и E. vorticaudum говорит о том, что в прошлом эта группа была более разнообразной.