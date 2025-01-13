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Оттава не исключает любого ответа Вашингтону на введение пошлин на канадские товары

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Канадские власти не исключают каких-либо ответных мер, если США введут на канадские товары пошлины в 25%, обещанные избранным президентом Дональдом Трампом, заявила телеканалу CTV глава МИД Канады Мелани Жоли. Об этом пишет The Globe and Mail.

"На повестке дня стоят любые варианты действий", - ответила министр на вопрос, готова ли Канада прекратить поставки электричества в США.

У Жоли на среду запланированы переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо и с главами правительств канадских провинций на тему политики Канады в случае торговой войны с США; затем Жоли отправится в Вашингтон на переговоры с членами команды Трампа и конгрессменами. Издание отмечает, что в связи с предстоящей отставкой Трюдо премьер-министры провинций теперь играют более значимую роль в выработке ответных мер Канады.

"Важно понять - угроза реальна, и мы действуем. Поэтому я призываю всех политических лидеров страны быть в строю, потому что не время для раскола. Не время для слабости. Время для силы и единства", - подчеркнула глава МИД.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит заявила, что власти провинции не поддержат торговую войну с США. В минувшие выходные Смит провела переговоры в американском штате Флорида с Трампом. Затем она сказала, что разговор проходил "в дружеской и конструктивной атмосфере", а она встретилась с ключевыми членами будущей американской администрации.

По данным The Globe and Mail, возможные тарифы США могут коснуться изделий из стали, из керамики, апельсинового сока.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд ранее первым предложил ограничить экспорт электричества в США, повысить издержки для американских потребителей. Власти провинций, где добывают нефть и газ, выступили против идеи.

Вместе с тем канадские власти пытаются убедить Вашингтон, что тарифы на поставки энергоносителей из Канады серьезно навредят экономике США. Но среди премьеров нет единства относительного того, какой ответ дать США. По словам премьер-министра Британской Колумбии Дэвида Эби, большинство дискуссий между федеральным правительством и премьерами концентрируется на варианте с ответными пошлинами. Эби добавил, что также он советует Оттаве ввести запрет на экспорт важнейших минералов и иной продукции, которой США не смогут раздобыть где-либо еще, кроме Канады.

В ноябре Трамп написал в соцсети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила (наркосодержащего препарата) в США.

The Globe and Mail напоминает, что энергоресурсы - важнейшая статья канадского экспорта в США; в 2023 году они составили 30% от всех поставленных товаров. В этом же году Канада поставила электричества на $4,6 млрд, в основном из Онтарио и Квебека в американские штаты Нью-Йорк, Мичиган, на северо-восток США. В 2024 году Канада отправила США нефти и битума на $133 млрд и газа $13 млрд, а общая стоимость экспорта составила $600 млрд.

Канада Мелани Жоли США Британская Колумбия Джастин Трюдо Дональд Трамп Альберта
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