Баку и Ереван определили новый участок для проведения делимитации границы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Азербайджан и Армения определили новый участок для продолжения работ по делимитации границы.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, 16 января на границе двух стран состоялась 11-я встреча госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией, на которой стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ.

"Стороны пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке, сообщает пресс-служба.