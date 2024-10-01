На Атлантическом побережье США работники портов вышли на первую за полвека забастовку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - На Атлантическом побережье США десятки тысяч портовых работников вышли на забастовку впервые примерно за 50 лет, пишет Financial Times. Порты прекратили работу.

Забастовка в крупных портах началась после истечения срока действия коллективного соглашения Международной ассоциации портовых грузчиков (International Longshoremen's Association, ILA). Переговоры о новом соглашении, охватывающем около 25 тысяч работников, уже не первый месяц находятся в тупике из-за разногласий по вопросам оплаты и автоматизации труда, отмечает представляющий интересы работодателей Морской альянс США (United States Maritime Alliance, USMX).

"Мы готовы бороться и продолжать забастовку столько, сколько потребуется", - заявил президент ILA Гарольд Даггетт и призвал USMX "удовлетворить наши требования, чтобы забастовка закончилась".

Забастовка охватывает 36 порта от Мэна до Техаса. По данным Conference Board, на них приходится около четверти внешнеторгового грузооборота страны (порядка $3 трлн в год) и 57% американского контейнерооборота.

Исследовательская организация опасается, что забастовка приведет к приостановке импорта продовольствия, фармацевтической продукции, потребительской электроники, одежды и тем самым "парализует торговлю США".

При этом обработка военных грузов продолжится, сообщили в ILA.

По оценкам JPMorgan Chase & Co., забастовка может стоить американской экономике до $5 млрд в сутки, однако не продлится более недели. Conference Board оценивает ущерб гораздо скромнее - в $540 млн в сутки.

"Если забастовка продлится неделю или две, грузы накопятся, но общие последствия будут минимальными, если не считать небольшого числа весьма портозависимых регионов, включая Саванну (штат Джорджия), - отмечает экономист Moody's Analytics Адам Каминс. - Однако если она продлится дольше, это приведет к дефициту товаров и окажет повышательное давление на цены. Особенно проблематичной ситуация окажется для пищевой и автомобильной отраслей, очень сильно зависящих от портов, которые не будут работать".

Бизнес-лидеры неоднократно просили вмешаться в трудовой спор президента США Джо Байдена. По их мнению, закрытие портов потрясет экономику страны.

"Американцы уже пострадали от задержки поставок и нехватки товара в пандемийном 2021 году, когда были "заторы" в цепочках поставок, - сказала за несколько часов до забастовки глава Торговой палаты США Сьюзан Кларк. - Будет безрассудным допустить такое потрясение для нашей экономики в результате трудового спора".

Транспортные компании оказались не готовы ко всплеску популярности онлайн-шопинга в 2021 году, из-за чего подскочили цены на перевозку контейнеров, пишет MarketWatch. Ограничения на производство за рубежом лишь усугубили ситуацию.

Байден в воскресенье повторил, что не собирается заставлять портовых грузчиков возвращаться на работу, как то допускает американское законодательство в случае угрозы национальной безопасности.

MW отмечает напряженную обстановку и на других ключевых участках американской инфраструктуры, включая порты западного побережья и железные дороги, где работники также добиваются повышения оплаты труда и пытаются сдержать автоматизацию, а работодатели вынуждены экономить.

ILA в понедельник обвинила транспортные компании в завышении ставок фрахта и назвала предлагаемые USMX условия оплаты труда неприемлемыми, отметив серьезное инфляционное давление на членов профсоюза.

"Им нет дела до нас, - пояснил Даггетт. - Им бы лишь автоматизировать все на Атлантическом побережье. Поверьте, они оставили бы нас без работы, если бы могли. А сейчас наша работа - это бастовать".

USMX накануне заявил, что улучшил предложение об оплате труда и запросил пролонгацию текущего договора. "Надеемся, это позволит полностью возобновить переговоры по другим неразрешенным вопросам в целях достижения соглашения", - сказали в альянсе.

Между тем производители игрушек Mattel Inc. и Hasbro Inc. заранее позаботились о том, чтобы обезопасить значительную часть производства и поставок и перенаправили последние в порты на Тихоокеанском побережье, отмечают аналитики UBS.

"Производители игрушек и ритейлеры опасались портовых забастовок еще с весны, и мы видим существенный сдвиг в сторону западного побережья с восточного и ускорение поставок в и без того сложных условиях, которые наблюдаются с прошлой осени".

Логистика усложнилась за последний год из-за нападений на суда в Красном море и снижения уровня воды в Панамском канале, пишет MarketWatch.

"По нашим оценкам, пик производства и поставок игрушек пришелся на конец августа - первую половину сентября", - сказали в UBS.

Более 85% поставок Mattel и Hasbro проходят через порт Лонг-Бич, образующий вместе с портом Лос-Анджелеса массивный хаб для поставок из Азии.

Основная часть грузов двух компаний обрабатывается по заранее фиксированной стоимости, но обе они по-прежнему зависят и от волатильного спотового рынка, где паника периодически заставляет клиентов платить вперед за бронирование места в контейнерах и тем самым позволяет транспортным компаниям поднимать цены.

"Мы ожидаем, что потенциальные "заторы" скажутся на спотовых ценах, хотя непосредственное влияние на производителей игрушек может оказаться ограниченным, учитывая, что пик производства и поставок у Mattel и Hasbro позади, а 85-90% поставок на этот год уже обеспечены", - поясняет UBS.

В ноябре в США стартует сезон зимних праздников. По прогнозу Deloitte LLP, общий объем покупок в этот период увеличится на 3,3% после повышения на 4,3% годом ранее. При этом продажи в интернет-магазинах страны с 1 ноября по 31 декабря увеличатся максимально с 2021 года - на 8,4% по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года - и составят $240,8 млрд, ожидает Adobe.