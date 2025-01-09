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Глава МВД Финляндии заявила, что граница с Россией будет по-прежнему закрыта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Финляндия по-прежнему не намерена открывать границу с Россией из-за потока беженцев, передает МВД республики заявление главы ведомства Мари Рантанен.

Министерство разработало законопроект, направленный на продление срока действия закона о безопасности границ, или закона о депортации. "Закон устанавливает условия, при которых Финляндия может ограничивать прием заявлений о предоставлении международной защиты на границе с Финляндией. Цель закона - не допустить влияния иностранного государства на Финляндию путем эксплуатации иммигрантов", - говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

Как напомнило МВД, срок закона истекает 22 июля текущего года. Ожидается, что законопроект о продлении закона о депортации будет внесен в парламент в апреле.

Закон подвергся критике многих экспертов, утверждающих, что он не соответствует Конституции. По их мнению, он также противоречит законодательству ЕС и международным нормам. В частности, согласно законопроекту, ходатайствующим о предоставлении убежища в Финляндии может быть отказано во въезде в страну или они могут быть выдворены из неё; заявления о предоставлении убежища больше не должны приниматься на восточной границе. Исключения были предусмотрены для самых уязвимых групп, - в частности, детей и инвалидов. Тех, кто получит отказ, депортируют в Россию, при этом обжалованию решение о выдворении не подлежит.

Закон был принят в июле 2024 года. Он разрабатывался как временный и, как заявлялось, должен был позволить открыть пограничные переходы на границе с Россией.

Власти Финляндии в 2023-2024 года неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В апреле прошлого года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".

Финляндия Мари Рантанен
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