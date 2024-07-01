Финские ученые призвали парламент не принимать закон о выдворении беженцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Более 200 ученых из разных университетов Финляндии подписали обращение к конституционному комитету парламента с призывом не принимать новый закон о границе, предполагающий процедуру ускоренной депортации беженцев и который правительство рассматривает как условие открытия границы с Россией, сообщает Yle.

Подписанты обращения считают, что правительство не смогло показать, какую именно угрозу представляют беженцы, прибывающие через восточную границу и какие риски, с точки зрения безопасности граждан, выросли в течение 2023 года, из-за прибытия лиц, попросивших убежище в Финляндии.

По данным ученых, с начала 2024 года в Финляндию через российскую границу прибыло всего 35 соискателей убежища (Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года и с тех пор не меняла этого решения).

По мнению ученых, правительство Петтери Орпо не в состоянии представить достаточные основания для принятия закона, нарушающего конституционные нормы и положения международного права.

Авторы обращения - профессор социологии Лена Няре из университета Хельсинки и Маркус Янтти из университета Стокгольма. Среди подписавших также ученые из зарубежных исследовательских учреждений.

Правительство Финляндии рассчитывает, что новый закон станет инструментом противодействия организованному со стороны России притоку беженцев из третьих стран.

"Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу (...). Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие", - заявлял ранее премьер-министр Орпо.

Законопроект предусматривает, что беженцы, прибывшие со стороны российской границы, должны будут оставаться в специальных центрах на границе или вблизи нее во время обработки их заявлений. Тех, кто получит отказ, депортируют. Сейчас законодательство страны запрещает депортацию просителей об убежище.

Власти Финляндии в 2023 году не раз принимали решения закрывать пассажирские переходы на восточной границе, а в ноябре закрыли все восемь. В 2024 году правительство продлило это ограничение на неопределенный срок. Это решение в Хельсинки объясняют якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности. Россия отвергает эти обвинения.