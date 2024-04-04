Финляндия продлила закрытие границы с РФ на неопределенный срок

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с РФ на неопределенный период, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.

"Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления", - информирует агентство.

22 ноября 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Хельсинки видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

В феврале 2024 года правительство Финляндии решило продлить закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля.