Лидер боснийских сербов высказался за выход из состава Боснии и Герцеговины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью местному телеканалу РТРС заявил о поддержке выхода республики из состава Боснии и Герцеговины.

"Я никогда не соглашусь с Боснией и Герцеговиной, существование которой противоречит Дейтонским соглашениям (положившим конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине 1992-95 гг.), поэтому священной задачей Республики Сербской является выход из состава Боснии и Герцеговины", - сказал он.

Ранее Додик неоднократно отказывал в легитимности нынешнему верховному представителю ООН по Боснии и Герцеговине Кристиану Шмидту в связи с тем, что его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями. Во многом именно из-за этой позиции в прошлом году высшее руководство Республики Сербской пошло на сближение с Сербией. В частности, в июне состоялся Всесербский собор, основной целью его участников - видных представителей политических кругов, культуры, искусства и церкви стало донесение мысли о том, что сербы, где бы они не жили, являются одним народом, имеющим единую историю и стремящимся к одной цели - продвижению мира и добрососедства с соседями по региону. Позже в Республике Сербской на законодательном уровне наравне с символикой боснийских сербов была принята и сербская символика - гимн и флаг.

Кроме того, Додик заявил, что странам западных Балкан не стоит стремиться к сближению с ЕС. По его словам, в ближайшее время руководство Республики Сербской "тщательно рассмотрит, стоит ли продолжать движение по европейскому пути".

"Если Босния и Герцеговина вступит в ЕС, это означит, что Республика Сербская перестанет существовать. Пока я ее возглавляю, этого не произойдет", - отметил президент Республики Сербской.

День Республики Сербской отмечается с 9 января 2007 года в память об учреждении Сербской Республики Боснии и Герцеговины 33 года назад. Дважды федеральный суд Боснии и Герцеговины объявлял этот праздник не соответствующим конституции.

Ранее в четверг федеральные власти Боснии и Герцеговины выразили протест Белграду в связи с участием представителей высшего руководства Сербии в праздновании Дня Республики Сербской.

"МИД БиГ направил Белграду ноту протеста из-за участия высокопоставленных государственных лиц Сербии во главе с премьером Милошем Вучевичем и председателем скупщины (парламента) Аной Брнабич в празднествах по случаю Дня Республики Сербской, который в Сараево считают незаконным", - сообщил сербский телерадиоканал РТС.

"В ноте отмечается, что по решению Конституционного суда БиГ от 26 ноября 2015 г. и 29 марта 2019 г., празднование 9 января противоречит конституции БиГ", - отметил РТС.

Накануне МИД БиГ выступил с инициативой провозгласить 9 января днем траура на территории всей страны.

Между тем кроме представителей государственной власти Сербии на торжествах по случаю Дня Республики Сербской в кафедральном храме Христа Спасителя в городе Баня-Лука литургию отслужил патриарх Сербский Порфирий. В Баня-Луке также состоялся парад, в которым приняли участие военнослужащие и сотрудники органов правопорядка Республики Сербской. На всей территории республики наравне с флагами Республики Сербской были вывешены и государственные флаги Сербии, о сближении с которой в прошлом году объявило высшее руководство боснийских сербов.