Кремль предупредил о последствиях от вердикта Додику для всех Балкан

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что уголовное преследование главы республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика может негативно отразиться на ситуации как в республике, так и в регионе в целом.

"То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию, мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в БиГ, но и на Балканах в целом, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Это действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо".

"Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер и направлено не только лично против него, но и против всех патриотических сербских сил. Это тоже непозволительно", - сказал также Песков.

Накануне суд БиГ признал президента республики Сербской Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения Верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

"Руководствоваться законом, а точнее псевдозаконом, который протащил так называемый высокий представитель Шмидт, давайте не забывать, что Совбез ООН его так и не утвердил, соответственно, это никто иной как самозванец - тоже вряд ли можно воспринимать как легитимные действия", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва осуждает такие действия. "Это может иметь пагубные последствия, и все-таки призываем всех, в первую очередь тех, кто стоит за принятием таких пагубных решений, руководствоваться духом, идеями, положениями Дейтона - только это способно стабилизировать ситуацию и сделать ее справедливой, предсказуемой, равной для всех", - добавил представитель Кремля.

Касаясь отношений между лидерами России и Республики Сербской, Песков отметил: "Действительно, Путин неоднократно встречался с Додиком. Мы высоко ценим доверительные, конструктивные рабочие отношения, которые сложились между Путиным и Додиком, ну и, конечно же, ценим наши исторические братские отношения между россиянами и сербами".