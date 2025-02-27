Поиск

Кремль предупредил о последствиях от вердикта Додику для всех Балкан

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что уголовное преследование главы республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика может негативно отразиться на ситуации как в республике, так и в регионе в целом.

"То, что произошло в Сараево, безусловно, вызывает нашу негативную реакцию, мы осуждаем такие действия, потому что они способны возыметь очень негативные последствия для ситуации не только в БиГ, но и на Балканах в целом, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Это действия, которые могут привести к дестабилизации ситуации, что очень плохо".

"Мы считаем, что такое преследование Додика носит абсолютно политический характер и направлено не только лично против него, но и против всех патриотических сербских сил. Это тоже непозволительно", - сказал также Песков.

Накануне суд БиГ признал президента республики Сербской Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения Верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

"Руководствоваться законом, а точнее псевдозаконом, который протащил так называемый высокий представитель Шмидт, давайте не забывать, что Совбез ООН его так и не утвердил, соответственно, это никто иной как самозванец - тоже вряд ли можно воспринимать как легитимные действия", - подчеркнул Песков.

По его словам, Москва осуждает такие действия. "Это может иметь пагубные последствия, и все-таки призываем всех, в первую очередь тех, кто стоит за принятием таких пагубных решений, руководствоваться духом, идеями, положениями Дейтона - только это способно стабилизировать ситуацию и сделать ее справедливой, предсказуемой, равной для всех", - добавил представитель Кремля.

Касаясь отношений между лидерами России и Республики Сербской, Песков отметил: "Действительно, Путин неоднократно встречался с Додиком. Мы высоко ценим доверительные, конструктивные рабочие отношения, которые сложились между Путиным и Додиком, ну и, конечно же, ценим наши исторические братские отношения между россиянами и сербами".

Дмитрий Песков Совбез ООН Сараево Республика Сербская Милорад Додик Кристиан Шмидт Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Что произошло за день: среда, 26 февраля

По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции

Апелляция отклонила жалобы Ким и Бакальчука в рамках спора вокруг Wildberries

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО
Нападение на Crocus City Hall

Федеральная палата адвокатов подтвердила завершение расследования теракта в Crocus

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2190 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });