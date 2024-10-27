Президент Республики Сербской рассчитывает на более тесное сотрудничество с БРИКС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Республика Сербская (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) намерена подать запрос в федеральную скупщину (парламент) на согласие на более близкое сотрудничество с группой БРИКС, сообщает в воскресенье телерадиоканал РТРС.

"Мы намерены запросить соответствующее согласие в парламент БиГ, чтобы мы могли подать заявку на более близкое участие в работе с БРИКС", - приводит РТРС слова президента Республики Сербской Милорада Додика.

Телерадиоканал отмечает, что конституция БиГ дает Республике Сербской такое право, однако для этого необходимо согласие депутатов федерального парламента.

Додик подчеркнул, что БРИКС не направлен против кого-либо, группа не выступает ни против ЕС, ни против какого-либо другого объединения или страны.

Представитель президиума БиГ от Республики Сербской Желька Цвиянович со своей стороны заявила: "БиГ должна быть в ЕС, но это не исключает сотрудничества с БРИКС, которое открывает возможности для новых связей и экономического сотрудничества".

Именно из этих соображений Додик присутствовал на саммите БРИКС в Казани, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, отмечает РТРС.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.