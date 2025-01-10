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В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Гренландский премьер Муте Эгеде в пятницу заявил, что Гренландия – самоуправляемая территория Дании – не должна принадлежать ни Дании, ни США.

"Мы не хотим быть датчанами или американцами, мы хотим быть гренландцами. Статус-кво более не вариант. Нам надо найти другой путь", - приводит Financial Times (FT) его слова с пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Эгеде, которому весной предстоят всеобщие выборы, отметил, что еще не говорил с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее изъявил желание включить Гренландию в состав США. Он добавил, что готов к началу диалога на эту тему.

В то же время премьер приветствовал новые партнерства в сфере разработки горнорудных богатств острова, упомянул, что Нуук уже ведет диалог с Копенгагеном и Вашингтоном о добыче в будущем "важнейших минералов".

В свою очередь Фредериксен назвала "законным и понятным" стремление Гренландии к независимости, а интерес США к острову – "позитивным", добавив, что нужно развивать коммерческие связи, сотрудничестве в сфере инвестиций в горнодобывающей промышленности. Однако премьер также выразила надежду на сохранение содружества Датского королевства, куда входят Гренландия и Фарерские острова. По ее словам, Копенгаген готов больше вкладывать в Гренландию, в том числе в развитие ключевой инфраструктуры вроде аэропортов.

Фредериксен также сказала, что желает обсудить с Трампом вопрос Гренландии. Она заверила, что Трамп не говорил с ней на этот счет во время их беседы после его победы на президентских выборах в США.

Трамп ранее высказался за то, чтобы Дания отказалась от Гренландии в пользу США для защиты национальных интересов Америки. "Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира", - заявил Трамп 7 января. Он также не стал публично отказываться от возможности использовать военную силу для перехода острова под американский контроль.

FT напоминает, что в Гренландии уже есть военная база США. Остров считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей через воды региона, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Газета отмечает, что китайские компании хотели инвестировать в аэропорты и добычу полезных ископаемых в Гренландии, однако США и Дания помешали этим проектам.

Гренландия Дания США Муте Эгеде Метте Фредериксен Дональд Трамп
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