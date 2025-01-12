Вучич подтвердил, что Азербайджан не будет останавливать поставки газа в Сербию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Временной остановки поставок газа в Сербию из Азербайджана удастся избежать, заявил в воскресенье сербский президент Александр Вучич.

"Наши братья и друзья из Азербайджана только что сообщили мне, что, несмотря на объективные проблемы, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, приостановки подачи газа в Сербию не будет. Большое спасибо Азербайджану и его президенту Ильхаму Алиеву, которого я жду в Белграде в скором времени", - приводит его слова сербский телеканал РТС.

Ранее телеканал ANEWZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве сообщил, что Азербайджан в самое ближайшее время возобновит экспорт газа в Сербию.

В субботу, 10 января, Вучич заявил на пресс-конференции, что поставки газа из Азербайджана будут остановлены из-за проблем на месторождении Шах-Дениз.