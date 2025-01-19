BP возобновила добычу с платформы Shah Deniz Alpha

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Британская компания BP, технический оператор разработки газоконденсатного месторождения Шах-Дениз, с 18 января возобновил добычу с платформы Shah Deniz Alpha, говорится в сообщении пресс-службы компании BP-Azerbaijan.

"С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы Shah Deniz Alpha. Этому предшествовало полное разрешение технической проблемы с подводным трубопроводом для экспорта конденсата между данной платформой и Сангачальским терминалом", - сказано в сообщении, распространенном в воскресенье.

Компания добавила, что в настоящее время производственные и экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha постепенно наращиваются, "и это займет еще несколько дней".

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя наши планы и деятельность с ними", - отмечает компания.

В BP-Azerbaijan 10 января сообщили "Интерфаксу", что компания остановила работу платформы Shah Deniz Alpha из-за технической неисправности на подводном трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с этой платформы на берег. Для устранения этой проблемы добыча с платформы была остановлена и велись все необходимые работы для устранения проблемы в максимально короткие сроки.

В целом поставки газа из Азербайджана были временно сокращены из-за технической проблемы на Shah Deniz Alpha, платформа Shah Deniz Bravo полностью работоспособна и обеспечивает непрерывность экспорта. В частности, остановка платформы Shah Deniz Alpha привела к временному прекращению поставок газа в Болгарию. Также президент Сербии Александр Вучич 11 января заявил о прекращении поставок азербайджанского газа в страну из-за проблемы на месторождении Шах-Дениз. Однако уже на следующий день, 12 января он сообщил, что экспорт в Сербию не прекратится.

Контракт на разработку месторождения был подписан в 1996 году. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: британская BP plc (оператор - 29,99%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), турецкая TPAO (19%), азербайджанская Cenub Qaz Dehlizi (16,02%), иранская NICO (10%), венгерская MVM - 5%.

В настоящее время производство газа и конденсата на месторождении осуществляется с платформы Shah Deniz Alpha в рамках "Стадии-1" и платформы Shah Deniz Bravo в рамках "Стадии-2". Добыча газа здесь началась в декабре 2006 года.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из этих стран - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.