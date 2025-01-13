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ЕС продлил санкции против пособников ХАМАС и Палестинского исламского джихада

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник продлил на год, до 20 января 2026 года, санкции в отношении тех, "кто поддерживает, содействует или способствует насильственным действиям" ХАМАС и Палестинского исламского джихада (ПИД).

"Все лица и организации, ранее идентифицированные как ответственные за участие в финансировании ХАМАС и ПИД или за поддержку их насильственных действий, останутся в (санкционном) списке. В общей сложности 12 лиц и три организации подпадают под санкции в рамках этих ограничительных мер", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

В документе напоминается, что физические и юридические лица, перечисленные в этом списке, подпадают под замораживание активов. Предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, также запрещено. Кроме того, в отношении физических лиц действует запрет на поездки в ЕС.

После террористической атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Совет ЕС принял 19 января 2024 года решение, устанавливающее этот специальный режим ограничительных мер, который дополняет ранее принятые санкции против ХАМАС и ПИД, уточняют в Брюсселе.

В коммюнике подтверждается приверженность ЕС всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке на основе двугосударственного решения, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, предусматривающим, что два государства, Израиль и Палестина, будут сосуществовать в мире в безопасных и признанных границах.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЕС ХАМАС Палестинский исламский джихад
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