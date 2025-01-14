Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа на 20%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Молдавии объем потребления природного газа в 2024 году составил 790 млн кубометров против 657,2 млн кубометров в 2023 году, сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Таким образом, потребление газа в республике в прошлом году выросло на 20,2%.

Стоимость поставок газа в 2024 году сократилась на 27,9%, до 10,65 млрд леев, как объяснил Чебан, "по причине пересмотренных тарифов".

В декабре 2024 года потребление газа составило 143,3 млн кубометров, увеличившись на 4% к уровню декабря 2023 года. К показателю ноября 2024 года потребление выросло на 16,4%.

Оплата внутренними потребителями за газ в 2024 году покрыла стоимость поставок на 99%.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.

С октября 2022 года "Газпром" поставлял в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки. С 4 декабря 2022 года Молдавия направляла весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывала основную потребность Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье был заключен до конца 2024 года.

С 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. В связи с этим прекратились поставки российского газа через Молдавию в Приднестровье.

С 10 декабря в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии, действует режим чрезвычайной ситуации в сфере энергоснабжения. 31 декабря Минэнерго Молдавии сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдавия импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ. Начиная с 1 января, государственная компания Energocom обеспечивает электроснабжение Молдавии в режиме "ручного управления", ежедневно сообщая о состоянии поставок на следующий день.

Официальный курс на 14 января - 18,82 лея/$1.