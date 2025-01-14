Поиск

Молдавия в 2024 году увеличила потребление газа на 20%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Молдавии объем потребления природного газа в 2024 году составил 790 млн кубометров против 657,2 млн кубометров в 2023 году, сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Таким образом, потребление газа в республике в прошлом году выросло на 20,2%.

Стоимость поставок газа в 2024 году сократилась на 27,9%, до 10,65 млрд леев, как объяснил Чебан, "по причине пересмотренных тарифов".

В декабре 2024 года потребление газа составило 143,3 млн кубометров, увеличившись на 4% к уровню декабря 2023 года. К показателю ноября 2024 года потребление выросло на 16,4%.

Оплата внутренними потребителями за газ в 2024 году покрыла стоимость поставок на 99%.

С декабря 2022 года правобережная Молдавия закупает газ на европейском рынке.

С октября 2022 года "Газпром" поставлял в Молдавию 5,7 млн кубометров газа в сутки. С 4 декабря 2022 года Молдавия направляла весь объем газа от "Газпрома" в Приднестровье, которое взамен покрывала основную потребность Молдавии в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье был заключен до конца 2024 года.

С 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. В связи с этим прекратились поставки российского газа через Молдавию в Приднестровье.

С 10 декабря в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии, действует режим чрезвычайной ситуации в сфере энергоснабжения. 31 декабря Минэнерго Молдавии сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдавия импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ. Начиная с 1 января, государственная компания Energocom обеспечивает электроснабжение Молдавии в режиме "ручного управления", ежедневно сообщая о состоянии поставок на следующий день.

Официальный курс на 14 января - 18,82 лея/$1.

Вадим Чебан Energocom Молдовагаз Молдавия Газпром Приднестровье Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску
Обострение палестино-израильского конфликта

Источники назвали первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне

Цена нефти Brent снизилась до $80,5 за баррель после роста накануне
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ожидает скорого заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Трамп хочет скорее встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

В Палату представителей США внесен законопроект о переговорах о покупке Гренландии

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины

Байден заявил, что его администрация заложила основы "светлого будущего" Украины
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе232 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5689 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2095 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау75 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });