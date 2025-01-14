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В Приднестровье "Молдавский метзавод" остановлен до 20 января из-за отсутствия газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Крупнейшее предприятие Приднестровья - ОАО "Молдавский металлургический завод" (ММЗ, Рыбницы) - приостановило работу до 20 января из-за прекращения поставки в регион российского газа, сообщил ММЗ.

"С целью минимизации потребления электроэнергии на заводе в приказ №324 от 26 декабря 2024 года внесено второе изменение. В соответствии с ним, работники завода, за исключением дежурного персонала, освобождаются от присутствия на рабочих местах до 20 января 2025 года включительно", - сообщает телеграм-канал предприятия.

Завод 6 января сообщал, что работники завода, за исключением дежурного персонала, освобождаются от присутствия на рабочих местах в период с 8 по 13 января 2025 года включительно.

По данным местных СМИ, на работу выходят только около 50 дежурных сотрудников ММЗ, без работы временно остались более 2 тысяч человек. В декабре завод частично функционировал, выпускал стальную продукцию. Однако энергетический кризис заставил остановить работу электродуговой печи, которая потребляет около 95 МВт в час. Продолжение ее работы означало бы отключение электроэнергии во всем Приднестровье.

С 1 января 2025 года прекратились поставки российского газа в Приднестровье.

С 10 декабря прошлого года в Приднестровье, а с 16 декабря в правобережной Молдавии действуют режимы чрезвычайной ситуации в экономике.

Минэнерго Молдавии заявляло, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии страна импортирует из соседней Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

Молдавская ГРЭС в Приднестровье с 1 января работает на угле, которого, по оценкам местных СМИ, хватит до 20 января. В ПМР с начала месяца прекращена подача газа, теплоэнергии в жилом и производственном секторах, с 3 января начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Кроме того, в Рыбнице в ПМР приостановил работу хлебокомбинат, где производили около 2 тонн хлеба в сутки.

ММЗ построен для утилизации металлолома, введен в эксплуатацию в 1984 году. В состав завода входят два основных цеха - электросталеплавильный и сортопрокатный. Ранее предприятие поставляло продукцию на внутренний рынок, а также на экспорт. По данным СМИ Приднестровья, в январе ММЗ планировал произвести около 17,5 тыс. тонн готовой продукции.

Приднестровье Румыния Молдавия ММЗ Рыбница Газпром
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