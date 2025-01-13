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Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"

Глава правительства Приднестровья назвал ситуацию в регионе "критической"
Фото: UEFA via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Председатель правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Александр Розенберг расценивает ситуацию в регионе как критическую, сообщила пресс-служба приднестровского правительства.

"Приднестровье находится в очень непростых, практически критических условиях", - заявил Розенберг на заседании оперативного штаба, представляя макроэкономические показатели с начала 2025 года.

По его словам, прекращение поставок природного газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением тех, которые производят продукты питания.

"В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства. В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения", - сказал премьер.

Он отметил значительное сокращение операций в рамках внешнеэкономической деятельности: "Сегодня импорт сократился на 43%, что в стоимостном выражении составляет 7 миллионов долларов. Существенное снижение произошло по всем товарным группам. Экспортные операции также демонстрируют спад. Объемы снизились на 60%, что составляет 3,3 миллиона долларов. Наибольшее снижение экспортных операций как в относительном, так и в абсолютном выражении произошло по металлам и изделиям из них, машиностроительной продукции, продукции химической промышленности. Полностью приостановлен экспорт цемента".

Розенберг также сообщил, что в условиях дефицита энергетических ресурсов для ряда предприятий был введен ночной график работы, среди них - ЗАО "Электромаш", "Интерцентр Люкс", "Софтшуз" и другие. "В ближайшее время в таком же режиме в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия", - уточнил он.

В Приднестровье режим чрезвычайного положения в экономике, введенный 11 декабря на 30 дней, был продлен до 8 февраля. Молдавская ГРЭС перешла на работу на угле, только два энергоблока вырабатывают электроэнергию для населения. В ПМР 122 населенных пункта отключены от газоснабжения.

ЧП в экономике вводили в связи с "риском прекращения поставки российского газа", что и произошло с 1 января 2025 года.

Парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение в стране сроком на 60 дней, начиная с 16 декабря 2024 года.

Решения связаны с отказом Киева продолжать транзит российского газа через территорию Украины. После прекращения поставок российского газа через Украину с 1 января, на правом берегу Днестра возникли проблемы из-за нехватки электроэнергии. На левом берегу электроэнергия вырабатывается за счет запасов угля, но в квартиры жителей Приднестровья прекращена подача газа и тепла, все промышленные предприятия (за исключением предприятий жизнеобеспечения, больниц и социальных объектов) остановлены.

Александр Розенберг ПМР Приднестровье Молдавия Молдавская ГРЭС
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