Глава "Моссада" и делегация Израиля продолжают переговоры в Дохе по соглашению с ХАМАС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и израильские переговорщики по-прежнему находятся в Дохе, где дорабатывают соглашение с группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание The Times of Israel.

"The Times of Israel стало известно, что шеф "Моссада" Барнеа и израильские переговорщики - все еще в Дохе, они уточняют детали соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", - информирует издание.

Газета отмечает, что, хотя США и Катар объявили о заключении соглашения, израильская сторона указывала на остающиеся небольшие разногласия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подтверждал заключение договоренностей.

В офисе премьера отмечали, что группировка ХАМАС в последний момент выступила против некоторых условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, и это препятствует заключению перемирия.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС. Заседание в итоге перенесли. При этом поступали сообщения, что его пришлось отложить из-за попыток убедить министра финансов Бецалеля Смотрича, сторонника крайне правых взглядов, не выходить из правительства из-за принятия соглашения с ХАМАС.

Между тем член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек заявил о приверженности движения заключению соглашения с Израилем, сообщал телеканал "Аль-Джазира".

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении соглашения по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Действующий президент США Джо Байден подтвердил информацию.