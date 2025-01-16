Поиск

Глава "Моссада" и делегация Израиля продолжают переговоры в Дохе по соглашению с ХАМАС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и израильские переговорщики по-прежнему находятся в Дохе, где дорабатывают соглашение с группировкой ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает издание The Times of Israel.

"The Times of Israel стало известно, что шеф "Моссада" Барнеа и израильские переговорщики - все еще в Дохе, они уточняют детали соглашения о прекращении огня и освобождении заложников", - информирует издание.

Газета отмечает, что, хотя США и Катар объявили о заключении соглашения, израильская сторона указывала на остающиеся небольшие разногласия. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пока не подтверждал заключение договоренностей.

В офисе премьера отмечали, что группировка ХАМАС в последний момент выступила против некоторых условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, и это препятствует заключению перемирия.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС. Заседание в итоге перенесли. При этом поступали сообщения, что его пришлось отложить из-за попыток убедить министра финансов Бецалеля Смотрича, сторонника крайне правых взглядов, не выходить из правительства из-за принятия соглашения с ХАМАС.

Между тем член политбюро ХАМАС Иззат ар-Решек заявил о приверженности движения заключению соглашения с Израилем, сообщал телеканал "Аль-Джазира".

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении соглашения по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Действующий президент США Джо Байден подтвердил информацию.

Израиль Давид Барнеа Моссад ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Эстонии утвердили поправки о применении силы при охране морской экономической зоны

В Эстонии планируют закончить обустройство границы с РФ в этом году

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

Власти Китая начали антидемпинговое расследование в отношении американских чипов

В Белграде ожидают прибытия экспертов из РФ для переговоров по компании NIS

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль не будет выводить войска из Филадельфийского коридора на первом этапе перемирия

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Вильфанд назвал прошедшие 10 лет самыми теплыми в истории метеонаблюдений

Эстония направит более 30 млн евро на укрепление границы с Россией

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Израиль обвинил ХАМАС в попытках саботировать соглашение о перемирии в Газе

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Ракета компании Blue Origin совершила первый тестовый орбитальный полет

Премьер Великобритании прибыл в Киев

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5703 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова14 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе245 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });