Трамп заявил о договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении соглашения по освобождению израильских заложников, которые содержатся в секторе Газа.

"Мы достигли сделки по заложникам на Ближнем Востоке. В скором времени их отпустят на свободу", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что его будущая администрация продолжит работать с Израилем и другими союзниками над тем, чтобы сектор Газа больше никогда не становился "безопасным убежищем для террористов". Также он будет работать над продвижением мира в регионе и расширениями Соглашений Авраама, предусматривающих нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.

Избранный президент считает, что это "эпичное соглашение о перемирии" стало результатом его победы на президентских выборах в США в ноябре.

Официально ни одна сторона конфликта пока не подтвердила заключение соглашения. При этом несколько западных и ближневосточных СМИ пишут, что сделка была заключена, ссылаясь на источники из Израиля и ХАМАС, а также из посреднических стран.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС.