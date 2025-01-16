ХАМАС предупредил об угрозе жизни заложников из-за действий Израиля в Газе

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Обстрелы Израилем сектора Газа, которые продолжаются и после достижения соглашения о перемирии, ставят под угрозу жизни заложников, которых должны освободить в рамках этого соглашения, заявили в военном крыле ХАМАС - бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам". Об этом пишет The Times of Israel.

"Любая агрессия и обстрелы со стороны врага на данной стадии могут превратить свободу заложника в трагедию", - заявила группировка.

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС согласовали условия перемирия, которое вступит в силу 19 января. Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 по Москве), чтобы одобрить его. Заседание перенесли после того, как офис премьер-министра Израиля заявил, что ХАМАС отошел от согласованных позиций по ряду вопросов.

Американский источник израильского журналиста Барака Равида сообщил, что последние спорные моменты соглашения урегулированы, и сделка заключена, сообщила The Times of Israel в 19:45 по Москве.