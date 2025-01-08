В Ереване заявили о прогрессе в нормализации отношений с Баку в 2024 году

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений, продолжат делимитацию государственной границы, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"В прошлом году зафиксирован существенный прогресс в процессе урегулирования отношений с Азербайджаном. Нам удалось подписать первый международно-правовой документ о совместной деятельности комиссий по делимитации", - сказал Мирзоян в среду на пресс-конференции.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном есть договоренность продолжить работу по делимитации. "Есть договоренность о встрече в январе комиссий по делимитации во главе вице-премьеров двух стран. Есть понимание, как и где продолжить процесс делимитации", - отметил Мирзоян.

Он также сообщил, что в Ереване ждут ответа Баку на отправленные очередные предложения по проекту мирного соглашения. "По 15 из 17 пунктов соглашения есть согласие", - сказал Мирзоян.