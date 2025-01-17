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РФ полагает, что атака на "Турецкий поток" совершена по наводке США и Британии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что украинская атака на "Турецкий поток" была совершена по наводке США и Великобритании.

"У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру "Турецкого потока" совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине.

Российский постпред добавил, что "эти две страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков" в сентябре 2022 года".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в субботу, 11 января, Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявили в военном ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что данный инцидент является "продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев".

СБ ООН Василий Небензя Турецкий поток США Великобритания
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