Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В субботу, 11 января, Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявили в Минобороны РФ.

"11 января 2025 года киевский режим, с целью прекращения поставок газа в европейские страны, предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в н.п. Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток"", - сказали в ведомстве.

В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты, сообщили в Минобороны РФ.

"Пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет. В результате падения осколков одного БПЛА получило незначительные повреждения здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская"", - заявили военные.

В Минобороны РФ также сообщили, что компрессорная станция "Русская" осуществляет подачу газа в "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.

"Дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром" последствия падения осколков оперативно устранены, оборудование восстановлено", - добавили в военном ведомстве.