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Песков назвал энерготерроризмом попытку Украины атаковать компрессорную станцию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украинская попытка атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", является продолжением линии энергетического терроризма, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Субботняя попытка киевского режима атаковать компрессорную станцию "Русская" в Гай-Кодзоре Краснодарского края по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Киев, по всей видимости, под кураторством заокеанских друзей уже давно", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "это новое, очень опасное для европейских потребителей звено в цепи действий по взрывам, организации проведения взрывов, диверсий на "Северном потоке". Это остановка транзита газа, остановка компрессорных станций в Судже и т. д. и т. п.".

"Бенефициарами всего этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам", - добавил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что об этом 12 января уже говорили глава МИД РФ Сергей Лавров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также руководитель Газпрома Алексей Миллер со своим визави турецкой компании Botas ("Боташ").

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что в субботу, 11 января, Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявили в военном ведомстве.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, что попытки Украины атаковать компрессорную станцию "Русская" следует рассматривать в контексте нарушения суверенитета использующих этот трубопровод стран.

По словам Сийярто, "Турецкий поток" является "незаменимым для газоснабжения Венгрии и Центральной Европы".

"Этот маршрут надежно функционирует уже много лет. И транспортные компании, и страны транзита соблюдают договорные обязательства. (...) Мы ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута будут соблюдаться всеми", - добавил Сийярто.

Дмитрий Песков Краснодарский край
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