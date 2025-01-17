Кабмин Израиля проголосует по сделке с ХАМАС в субботу

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля 18 января проведет голосование по соглашению с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам израильского чиновника, кабинет министров Израиля планирует провести полное голосование по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников в субботу.

Первоначально ожидалось, что заседание кабинета министров состоится в четверг, но канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что возникшие в последнюю минуту разногласия все еще решаются за столом переговоров в Дохе.

Отмечалось, что кабинет министров соберется только после того, как эти вопросы будут решены.

Тем временем министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир заявил, что его партия "Оцма Йехудит" выйдет из правящей коалиции Израиля, если соглашение с ХАМАС будет принято.

"Эта сделка учит их (ХАМАС - ИФ), что они могут захватывать заложников и атаковать, и, в конце концов, они могут получить то, что хотят", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Бен-Гвир также призвал министра финансов Бецалеля Смотрича - лидера партии "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм" присоединиться к нему.

Ранее партия "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм" также пригрозила покинуть правящую коалицию, если Израиль не возобновит операции против ХАМАС после завершения первого этапа мирного соглашения.

"Парламентская фракция поддерживает требования лидера партии, министра финансов Бецалеля Смотрича, направленные премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Эти требования заключаются в том, чтобы Израиль вернулся к военным действиям с целью уничтожения ХАМАС и возвращения всех заложников (...) сразу после завершения первой фазы соглашения", - говорится в заявлении партии.

В партии отметили, что это является условием, при котором "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм" останется в правящей коалиции.

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии, которое вступит в силу 19 января. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 мск), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС. Заседание в итоге перенесли.