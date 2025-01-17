Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Указ вступил в силу со дня опубликования.

- Подписано соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа. Кабинет министров Израиля проголосует по сделке с ХАМАС в субботу.

- Тестовый запуск лунной ракеты SpaceX закончился неудачей. Корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy разрушился во время взлета.

- Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова. Это подтвердила уходящая с поста директора Елизавета Лихачева. Галактионова с 2021 года возглавляла РОСИЗО. До этого руководила крупными проектами в области культуры, выступая организатором различных мероприятий - от выставок до театральных мероприятий.

- Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%. В 2024 году, по оценкам ВБ, рост российского ВВП составил 3,4%, замедлившись по сравнению с 3,6% в 2023 году.

- Кинорежиссер Дэвид Линч скончался на 79-м году жизни. В августе 2024 года Линч сообщил, что у него диагностировали хроническое заболевание - эмфизему легких.