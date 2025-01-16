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Партнеры Нетаньяху по коалиции высказались против соглашения с ХАМАС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Израильская "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм" пригрозила покинуть правящую коалицию, если Израиль не возобновит операции против ХАМАС после завершения первого этапа мирного соглашения, сообщает в четверг The Times of Israel.

"Парламентская фракция поддерживает требования лидера партии, министра финансов Бецалеля Смотрича, направленные премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Эти требования заключаются в том, чтобы Израиль вернулся к военным действиям с целью уничтожения ХАМАС и возвращения всех заложников (...) сразу после завершения первой фазы соглашения", - говорится в заявлении партии.

В партии отметили, что это является условием, при котором "Национальная религиозная партия - Религиозный сионизм" останется в правящей коалиции.

Издание отмечает, что если партия покинет коалицию, то в ней останется 61 депутат, чего будет все еще достаточно для сохранения минимального большинства в парламенте, состоящем из 120 депутатов.

В среду стало известно, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о перемирии, которое вступит в силу 19 января. Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и перейдут к границам анклава. ХАМАС в свою очередь освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, а Израиль отпустит определенное число палестинских заключенных.

Ожидалось, что кабинет министров Израиля по вопросам безопасности соберется в четверг в 11:00 по местному времени (12:00 по Москве), чтобы одобрить соглашение о перемирии с ХАМАС. Заседание в итоге перенесли. При этом поступали сообщения, что его пришлось отложить из-за попыток убедить Смотрича не выходить из правительства из-за принятия соглашения с ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Биньямин Нетаньяху сектор Газа
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