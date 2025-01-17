В Казахстане решили поэтапно отказаться от госрегулирования цен на ГСМ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о признании утратившим силу документ от 2014 года, устанавливающий перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен.

Проект опубликован на сайте "Открытые НПА" и будет доступен для публичного обсуждения до 22 января.

"В настоящее время государственное регулирование цен привело к тому, что Казахстан стал страной с наименьшей стоимостью ГСМ среди соседних стран, что приводит к высоким рискам перетоков и серого экспорта нефтепродуктов в данные страны и провоцирует дефицит", - говорится в приложенных к проекту приказа документах.

Также в Минэнерго объясняют, что необходимость поэтапной либерализации цен при первоочередной поддержке социально уязвимых слоев населения обусловлена, во-первых, перетоками и серым экспортом нефтепродуктов, а во-вторых, экономической целесообразностью проектов развития нефтедобычи и расширения крупнейших в Центральной Азии НПЗ с 18 до 28 млн тонн/год, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить бюджетные программы.

В ведомстве указывают на то, что на сегодняшний день цены на бензин и дизтопливо в Казахстане остаются одними из самых низких в мире. Это приводит к значительному ценовому разрыву, в том числе с соседними странами - разница в ценах на бензин АИ-92 достигает от 40% до 138%, на дизтопливо - от 20% до 79%. Указывается, что в Казахстане цена бензина АИ-92 за литр составляет 205 тенге, в РФ - 288 тенге, в Киргизии - 385 тенге, в Узбекистане - 489 тенге. Дизтопливо в Казахстане стоит 295 тенге за литр, в России - 355 тенге, в Киргизии - 427 тенге, в Узбекистане - 528 тенге.

"В этой связи, министерство энергетики переходит к политике устойчивой модели ценообразования. Она направлена на создание рыночного баланса между спросом и предложением, исключение дефицита топлива, стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, создание новых рабочих мест и привлечение долгосрочных инвестиций", - поясняют в Минэнерго.

Также в Минэнерго заверяют, что "правительство не допустит резкого роста цен на топливо".

"Министерство энергетики совместно с заинтересованными органами усилит контроль на рынке, обеспечит исполнение законодательства и бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок", - указывается в пресс-релизе.

Официальный курс на 17 января - 529,65 тенге/$1.