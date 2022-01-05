Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, дизель и бензин

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, а также на бензин и дизель, разработать закон "О банкротстве физических лиц".

Президент Казахстана 5 января по итогам совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране дал ряд поручений.

"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней. Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана, распространенном в среду.

Глава Казахстана также поручил приступить к разработке закона "О банкротстве физических лиц".

"Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней. Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения", - говорится в сообщении.