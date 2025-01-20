Казахстан на полгода ограничил экспорт картофеля в третьи страны

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны сроком на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке, мера не распространяется на страны ЕАЭС, сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

В 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза в связи с возросшим спросом со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высокими экспортными ценами. Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок - за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

"В этой связи в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке на заседании межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением", - говорится в сообщении.

С учетом ситуации 16 января 2025 года была полностью остановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт. Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка, говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, имеющихся запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тысяч тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тысяч тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тысяч тонн в стабфондах, 200 тысяч тонн у мелких хозяйств).

Валовый сбор картофеля в 2024 году составил 2,9 млн тонн (в том числе ранний урожай - 300 тысяч тонн). В прошлом году импортировано 56 тысяч тонн картошки. Объем картофеля для распределения на рынок с августа 2024 года составляет 2,6 млн тонн при потребности всего населения в 1,5 млн тонн (в том числе городского - 954 тысячи тонн) до сбора раннего урожая в январе-апреле текущего года. С августа по декабрь 2024 года потреблено 844 тысячи тонн картофеля, экспортировано за весь 2024 год - 620 тысяч тонн. Прогнозный объем потребления в январе-апреле 2025 года - 675 тысяч тонн.

Официальный курс на 20 января - 530,12 тенге за $1.