В ЕС надеются добиться продления экономических санкций против РФ консенсусом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В ЕС не комментируют возможные меры, о которых сообщила Financial Times, по обходу предполагаемого вето Венгрии на очередное продление экономических санкций против РФ и рассчитывают на единогласие государств-членов Евросоюза.

"Мы не можем довести до вас детали такого сценария. Но, с нашей стороны, мы работаем над тем, чтобы прийти к согласию в совете", - заявила на брифинге в Брюсселе Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Financial Times опубликовала в пятницу информацию о том, что в ЕС прорабатывают меры, которые дадут возможность пренебречь возможным вето Венгрии на продление истекающих в январе ограничительных мер в отношении РФ в экономической области.

"Официальные лица готовят альтернативные меры, включая закон 81-летней давности, предусматривающий участие короля бельгийцев, чтобы сохранить санкции союза против России после того, как Венгрия пригрозила применить право вето в отношении их продления", - пишет издание со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Financial Times напоминает, что в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности наложить вето на продление санкций, в результате чего их срок действия истечет 31 января. Орбан пояснил, что ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Если Трамп пойдет на ослабление санкций, то венгерский премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Собеседник Financial Times отметил, что, если санкции утратят силу, то у ЕС не будет юридических возможностей удерживать у себя замороженные активы РФ, в том числе $190 млрд в международном депозитарии Euroclear, за счет доходов от которых финансируется кредит для Украины в $50 млрд. Также придется положить конец секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

По словам других источников издания, один из вариантов состоит в том, чтобы прибегнуть к бельгийскому указу времен Второй мировой войны от 1944 года, который позволит королю бельгийцев Филиппу блокировать передачу ранее замороженных активов из Бельгии.

Однако Бельгия долго противилась использованию ее национального законодательства в отношении блокированных активов, поскольку в этом случае Россия сможет обжаловать в суде такие меры. Неназванный представитель бельгийских властей также пояснил, что применение подобных экстраординарных полномочий навредит двустороннему соглашению по инвестициям Бельгии и РФ.

Согласно законодательству ЕС, продление санкций требует поддержки всех 27 государств-членов ЕС.