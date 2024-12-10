Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Венгрия пообещала наложить вето на возможные санкции ЕС против грузинских властей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия против того, чтобы официальные лица Грузии попали в санкционный список, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитируют грузинские телеканалы.

"Если будут такие предложения, мы наложим вето. В этом можете быть уверены", - сказал Сийярто во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По словам главы МИД Венгрии, из Брюсселя звучат предложения о введении европейских санкций против министра внутренних дел и высокопоставленных полицейских Грузии, что "является возмутительным и необоснованным".

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится в Венгрии с первым официальным визитом.

Она выразила благодарность Венгрии за готовность наложить вето на возможные предложения в Евросоюзе ввести санкции против грузинских властей.

"Мы услышали очень четкую позицию Венгрии по поводу санкций. (...) Если по поводу Грузии будет инициирован определенными силами подобный вопрос в отношении конкретных лиц, Венгрия наложит на него вето", - заявила Бочоришвили во вторник после встречи с Сийярто.

Венгрия ЕС Евросоюз Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хуситы утверждают, что атаковали американские корабли снабжения и эсминцы

Смена власти в Сирии

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии

Армия обороны Израиля за последние дни ударила по 320 объектам в Сирии

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

Что произошло за день: вторник, 10 декабря

Суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи

Суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Южной Кореи

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море

Greenpeace обязался пять лет не приближаться к платформам Shell в Северном море

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Франция начала вывод своих военных самолетов из Чада

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд

Посетители концертов Тейлор Свифт в Северной Америке потратили свыше $6,5 млрд
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии77 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });