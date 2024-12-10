Венгрия пообещала наложить вето на возможные санкции ЕС против грузинских властей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия против того, чтобы официальные лица Грузии попали в санкционный список, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, которого цитируют грузинские телеканалы.

"Если будут такие предложения, мы наложим вето. В этом можете быть уверены", - сказал Сийярто во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По словам главы МИД Венгрии, из Брюсселя звучат предложения о введении европейских санкций против министра внутренних дел и высокопоставленных полицейских Грузии, что "является возмутительным и необоснованным".

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится в Венгрии с первым официальным визитом.

Она выразила благодарность Венгрии за готовность наложить вето на возможные предложения в Евросоюзе ввести санкции против грузинских властей.

"Мы услышали очень четкую позицию Венгрии по поводу санкций. (...) Если по поводу Грузии будет инициирован определенными силами подобный вопрос в отношении конкретных лиц, Венгрия наложит на него вето", - заявила Бочоришвили во вторник после встречи с Сийярто.