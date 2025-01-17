ЕС готовит меры для обхода возможного вето Венгрии на продление антироссийских санкций

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждают меры, которые дадут возможность пренебречь возможным вето Венгрии на продление санкций против России, сообщает Financial Times.

По ее сведениям, чиновники готовятся задействовать альтернативные меры, включая закон 81-летней давности, предусматривающий участие короля Бельгии, чтобы оставить в силе санкции против России после того, как Венгрия пригрозила применить право вето при их продлении.

"Я очень обеспокоен ситуацией, и другим тоже следует обеспокоиться. Есть высокий шанс того, что премьер Венгрии Виктор Орбан не уступит", - приводит газета слова высокопоставленного дипломата ЕС, ведущего регулярное общение с венгерскими властями.

FT напоминает, что в декабре Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть в вето в отношении продления санкций, в результате чего их срок действий истечет 31 января. Орбан объяснял, что ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января; если Трамп пойдет на ослабление санкций, то премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Один собеседник FT отметил, что если санкции утратят силу, то у ЕС не будет юридической силы удерживать у себя замороженные российские активы, в том числе $190 млрд в международном депозитарии Euroclear, за счет доходов от которых финансируется кредит для Украины в $50 млрд. Также придется положить конец секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

По словам четырех источников издания, один из вариантов состоит в том, чтобы прибегнуть к бельгийскому декрету времен Второй мировой войны, от 1944 года, который позволит королю бельгийцев Филипп блокировать передачу ранее замороженных активов из Бельгии.

Однако Бельгия ранее долго противилась использованию ее национального законодательства в отношении блокированных активов, поскольку в этом случае такие меры Россия сможет обжаловать в суде. Один неназванный представитель бельгийских властей добавил, что применение таких экстраординарных полномочий также навредит двустороннему соглашению по инвестициям Бельгии и России.

"Если Орбан не поддастся, то единственное решение можно найти на национальном уровне", - разъяснил высокопоставленный член Еврокомиссии.

Ранее несколько стран ЕС также предлагали лишить Венгрию права голоса в связи с вопросом продления санкций, но сомнительно, что такое решение, требующее единогласной поддержки, его бы получило.

В конце декабря Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что Орбан заявил лидерам Европейского союза о желании дождаться инаугурации Трампа и тогда принять решение о продлении санкций против России. Bloomberg напоминал, что ЕС ввел 15 раундов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после того, как состоится инаугурация Трампа.

Продление санкций требует единодушной поддержки 27 государств-членов ЕС.

Орбан также говорил, что странам Евросоюза следует пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций ради усиления конкурентоспособности ЕС. "Необходимо любым способом снизить цены на электроэнергию. Для этого надо пересмотреть санкции, потому что при нынешней санкционной политике цены снижаться не будут", - объяснял венгерский премьер.