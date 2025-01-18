Семь российских туристов остаются в больнице после ДТП на Шри-Ланке

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Семь из двенадцати российских туристов продолжают лечение в больнице в городе Галле на Шри-Ланке после аварии с микроавтобусом, сообщает посольство РФ в республике.

"На данный момент выписано 5 из 12 человек. Оставшиеся 7 продолжают лечение Пострадавшие получают необходимую квалифицированную медпомощь в полном объеме", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Как отметили в дипмиссии, пострадавшие - уроженцы Ставрополья и Краснодарского края, прибыли на Шри-Ланку чартерным рейсом из Сочи.

Совместно с федеральным центром медицины катастроф НМХЦ имени Н.И. Пирогова Минздрава России посольство участвует в координации оказания помощи пострадавшим.

"В настоящее время проводятся телемедицинские консультации пациентов, - уточнили в дипмиссии. - Уточнены диагнозы, скорректирована дальнейшая тактика лечения, согласуются сроки возможной эвакуации".

В минувшую пятницу автобус с туристами на скорости врезался в цементовоз на шоссе у курорта Тангалле в районе Хамбонтота. Водитель погиб на месте, 12 российских туристов были госпитализированы.