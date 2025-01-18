Полиция задержала в Тбилиси семерых протестующих

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В столице Грузии у здания районного отделения полиции в субботу задержаны семь участников акции протеста, требующих назначить новые парламентские выборы, сообщают местные СМИ.

По их информации, несколько сотен протестующих в настоящее время находятся у здания парламента на проспекте Руставели, многие из них в масках. Участники акции требуют назначить в Грузии повторные парламентские выборы.

В сообщении отмечается, что задержания начались после того, как многие из участников акции надели маски, что запрещено недавно принятыми парламентом поправками в закон о собраниях и манифестациях.

Протест в Тбилиси продолжается 52 дня.