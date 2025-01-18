Минобороны Грузии сообщило о планах провести в 2025 году военные учения с НАТО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минобороны Грузии сообщило, что в стране на этой неделе находился с визитом новый командующий Центром подготовки объединенных сил НАТО (JTEC) генерал-майор Богдан Ритцерски.

"Во время визита в Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (вблизи Тбилиси - ИФ) обсуждались учения "НАТО-Грузия 2025", запланированные в Грузии в этом году. Было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между учебными центрами (JTEC) НАТО и Грузии", - говорится его сообщении, опубликованном в субботу.

Накануне посольство Италии в Грузии сообщило, что учения НАТО-Грузия пройдут на базе "Крцаниси" с 28 апреля по 8 мая и в них будут участвовать военные Азербайджана, Албании, Болгарии, Германии, Греции, Франции, Венгрии, Польши, Словакии, Турции и США. Предусмотрено участие Армении в учениях в качестве наблюдателя. Информацию о сообщении посольства Италии приводят местные СМИ.