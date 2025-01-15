В Батуми совершено нападение на лидера партии "За Грузию"

Лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария Фото: AP/TASS

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Батуми в ночь на среду в отеле "Шератон" было совершено нападение на лидера оппозиционной партии "За Грузию", бывшего премьер-министра Георгия Гахария, сообщают грузинские СМИ.

Гахария был доставлен в местную больницу.

Подробностей инцидента СМИ не сообщают, однако в больнице журналистам рассказали, что состояние Гахария в целом стабильное, и после оказания медицинской помощи он по собственному желанию покинул больницу.