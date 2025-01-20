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В повестке комитета постпредов стран ЕС есть согласование продления санкций против РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В повестке заседания комитета постоянных представителей (Coreper) стран ЕС на 24 января значится пункт о согласовании для утверждения Советом Евросоюза постановления о продлении истекающих в январе экономических санкций против РФ.

В документ внесен вопрос "Решение Совета об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".

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На днях Financial Times, комментируя противоречия в Совете ЕС относительно продления антироссийских ограничительных мер, напомнила, что в минувшем декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление санкций, в результате чего их срок действия истечет 31 января.

Орбан пояснил, что ожидает инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Если Трамп пойдет на ослабление санкций, то венгерский премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС. Согласно законодательству Евросоюза, продление санкций требует поддержки всех 27 государств-членов ЕС.

В связи с этим Financial Times опубликовала информацию о том, что в ЕС прорабатывают меры, которые дадут возможность пренебречь возможным вето Венгрии на продление истекающих в январе ограничительных мер в отношении РФ в экономической области.

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"Официальные лица готовят альтернативные меры, включая закон 81-летней давности, предусматривающий участие короля бельгийцев, чтобы сохранить санкции союза против России после того, как Венгрия пригрозила применить право вето в отношении их продления", - написало издание со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Собеседник Financial Times отметил, что если санкции утратят силу, то у ЕС не будет юридических возможностей удерживать у себя замороженные активы РФ, в том числе $190 млрд в международном депозитарии Euroclear, за счет доходов от которых финансируется кредит для Украины в $50 млрд. Также придется положить конец секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

В ЕС не стали комментировать возможные шаги по обходу предполагаемого вето Венгрии на очередное продление экономических санкций против РФ, о чем сообщала Financial Times, и заявили, что рассчитывают на единогласие государств-членов Евросоюза.

Анитта Хиппер, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас, заявила журналистам, что в Брюсселе работают "над тем, чтобы прийти к согласию в совете".

Венгрия Виктор Орбан Coreper ЕС Совет ЕС Евросоюз
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