Орбан призвал ЕС отменить санкции против России

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу призвал Евросоюз отказаться от антироссийских санкций и наладить отношения с Россией, сообщает издание Hungary Today.

"Настало время выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций", - заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, Украина представляет "серьезную экономическую угрозу" для Европы.

"Мы должны начать рассматривать Украину через невоенную призму. Речь идет о стране, которая не может сама себя обеспечивать, и чья экономика не связана с системой ЕС", - отметил Орбан.

Кроме того, он выразил надежду на то, что после вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность начнется "фантастический, великий золотой век" венгерско-американских отношений.

Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

В декабре Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление санкций, в результате чего срок их действия истечет 31 января. Орбан пояснил, что ожидает инаугурации Трампа; если Трамп пойдет на ослабление санкций, то премьер пообещал настаивать на аналогичном шаге со стороны ЕС.

Ранее несколько стран ЕС также предлагали лишить Венгрию права голоса в связи с вопросом продления санкций, но сомнительно, что такое решение, требующее единогласной поддержки, ее бы получило.

ЕС ввел 15 пакетов санкций против Москвы, которые необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующее продление должно состояться в конце января, через 11 дней после инаугурации Трампа.

Продление санкций требует единогласной поддержки 27 государств-членов ЕС.

Орбан также говорил, что странам Евросоюза следует пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций ради усиления конкурентоспособности ЕС. "Необходимо любым способом снизить цены на электроэнергию. Для этого надо пересмотреть санкции, потому что при нынешней санкционной политике цены снижаться не будут", - объяснял венгерский премьер.