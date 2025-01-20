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Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию после их временного прекращения в январе по техническим причинам, говорится в сообщении болгарского государственного поставщика природного газа "Булгаргаз".

"Поставки газа в Болгарию по долгосрочному контракту с Азербайджаном возобновились в воскресенье, 19 января", - сообщила компания в понедельник.

Как сообщалось, "Булгаргаз" на минувшей неделе объявил о том, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию. Компания при этом заявила, что поставки возобновятся с 11 января, однако 10 января британская BP сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена.

Позже BP-Azerbaijan сообщила, что с вечера 18 января возобновила добычу на платформе Shah Deniz Alpha после того, как полностью была устранена проблема с конденсатопроводом.

"B настоящее время производственные и экспортные операции с платформы Shah Deniz Alpha постепенно наращиваются, выход ее на полную мощность займет еще несколько дней", - уточняла BP-Azerbaijan.

Приостановка добычи с платформы сказалась на поставках азербайджанского газа в Болгарию и Сербию.

Болгария имеет с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров в год.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из этих стран - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.

Азербайджан Болгария Булгаргаз
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