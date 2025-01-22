Алиев обсудил премьер-министром Хорватии увеличение поставок азербайджанского газа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Перспективы увеличения поставок азербайджанского газа в Хорватию обсудили в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев и хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

"Президент Азербайджана и премьер-министр Хорватии высоко оценили нынешний уровень отношений между нашими странами, особо отметили сотрудничество в энергетической сфере. Подчеркнута роль, которую сегодня играет Азербайджан в энергетической безопасности Хорватии, поставки нефти и газа из нашей страны в Хорватию, а также обсуждены перспективы увеличения объемов экспорта азербайджанского газа в эту страну", - сказано в пресс-релизе.

Алиев отметил, что Азербайджан экспортирует газ в 10 европейских стран, восемь из которых являются членами Евросоюза.

Стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах и отношений Азербайджана с Евросоюзом, сказано в сообщении.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) с 1 сентября 2024 года начала поставки газа в Хорватию. Поставки осуществляются посредством компании PPD и MET Group. Объемы поставок не раскрываются.

Хорватия также является одним из крупных покупателей нефти у Азербайджана. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, поставки нефти в Хорватию в 2024 году превысили 1,4 млн тонн на сумму $873,4 млн. Хорватия по итогам 2024 года стала третьим покупателем нефти у Азербайджана.