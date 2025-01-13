Азербайджан, как ожидается, 15 января возобновит поставки газа в Болгарию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Болгарию могут возобновиться 15 января, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на болгарского государственного поставщика природного газа "Булгаргаз".

"С 15 января ожидается возобновление поставок природного газа из Азербайджана после их прекращения 7 января. Об этом БТА сообщила компания "Булгаргаз", - говорится в информации агентства.

В "Булгаргазе" также отметили, что в настоящее время поставки газа в Болгарию обеспечивает турецкая BOTAS.

Как сообщалось, "Булгаргаз" на минувшей неделе объявил о том, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию.

Компания при этом заявила, что поставки возобновятся с 11 января, однако 10 января британская BP plc сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена.

В субботу президент Сербии Александр Вучич также заявил о прекращении поставок азербайджанского газа в страну из-за проблемы на месторождении Шах-Дениз. Однако уже в воскресенье лидер сообщил, что экспорт не прекратится.

Болгария имеет с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров в год.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2024 году будут на уровне 1,5 млрд кубометров, что составляет примерно половину потребляемого Болгарией газа. В 2023 году республика получила 1 млрд 250 млн кубометров газа из Азербайджана.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из них - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.