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Азербайджан, как ожидается, 15 января возобновит поставки газа в Болгарию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Болгарию могут возобновиться 15 января, сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на болгарского государственного поставщика природного газа "Булгаргаз".

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"С 15 января ожидается возобновление поставок природного газа из Азербайджана после их прекращения 7 января. Об этом БТА сообщила компания "Булгаргаз", - говорится в информации агентства.

В "Булгаргазе" также отметили, что в настоящее время поставки газа в Болгарию обеспечивает турецкая BOTAS.

Как сообщалось, "Булгаргаз" на минувшей неделе объявил о том, что Азербайджан по техническим причинам с 7 января временно прекратил поставки газа в Болгарию.

Компания при этом заявила, что поставки возобновятся с 11 января, однако 10 января британская BP plc сообщила о технической проблеме на трубопроводе, предназначенном для транспортировки конденсата с платформы Shah Deniz Alpha на Сангачальский терминал. Для устранения проблемы в максимально короткие сроки работа данной платформы была временно остановлена.

В субботу президент Сербии Александр Вучич также заявил о прекращении поставок азербайджанского газа в страну из-за проблемы на месторождении Шах-Дениз. Однако уже в воскресенье лидер сообщил, что экспорт не прекратится.

Болгария имеет с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку газа в объеме 1 млрд кубометров в год.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал, что поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2024 году будут на уровне 1,5 млрд кубометров, что составляет примерно половину потребляемого Болгарией газа. В 2023 году республика получила 1 млрд 250 млн кубометров газа из Азербайджана.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из них - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.

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