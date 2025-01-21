Юн Сок Ёль заверил, что не пытался заблокировать работу парламента Южной Кореи

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Отстраненный от власти президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в декабре прошлого года не давал армии приказ останавливать депутатов, которые пытались попасть в парламент, чтобы проголосовать за отмену объявленного им военного положения, сообщает во вторник Yonhap.

"Нет, это не то, что можно заблокировать или отложить", - заявил он в Конституционном суде, отвечая на вопрос о том, давал ли указание военным командирам не давать депутатам попасть в парламент.

Он также заявил, что не просил министра финансов Чхве Сан Мока составить бюджет "чрезвычайного законодательного органа" в день объявления военного положения.

Выступление Юн Сок Ёля в суде стало его первым публичным появлением с момента объявления военного положения. Пока шло заседание, перед судом протестовали сторонники президента с плакатами: "Импичмент недействителен".

Также агентство со ссылкой на источники отмечает, что сразу после этого президент отправился в Сеульский районный военный госпиталь. О причинах его визита в больницу не сообщается.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль попытался ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент страны проголосовал за импичмент президента. Теперь Конституционный суд должен решить, поддержать ли это решение и отстранить его от должности или отклонить импичмент.