Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Южной Кореи проголосовали в субботу за импичмент президента страны Юн Сок Ёля, сообщает The Korea Herald. Импичмент поддержали 204 депутата, 85 выступили против, трое воздержались.

Теперь конституционный суд Южной Кореи должен будет решить, оставлять ли в силе решение парламента. На это у судей будет 180 дней. Исполнять обязанности президента будет премьер Южной Кореи Хан Док Су.

Юн Сок Ёль стал третьим президентом в истории Южной Кореи, которому объявили импичмент, отмечает The Korea Herald.

Поводом для его отстранения от власти стала недавняя попытка президента ввести в стране военное положение для борьбы против политических оппонентов. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

На прошлой неделе крупнейшая в оппозиции Демократическая партия попыталась добиться импичмента главы государства, однако большинство депутатов правящей партии "Сила народа" отказались от участия в голосовании, благодаря чему Юн Сок Ёлю тогда удалось сохранить пост.

Впоследствии лидер "Силы народа" Хан Дон Хун несколько раз успел поменять позицию о том, стоит ли президенту оставаться на посту. В четверг он все же выразил поддержку импичменту, заявив, что власти "должны прекратить дальнейшую неразбериху". Он не дал четкой установки однопартийцам в парламенте, призвав их принять участие в голосовании и поступить "в соответствии со своими убеждениями".

Вместе с тем южнокорейские СМИ сообщают, что правоохранительные органы Южной Кореи могут запросить у суда выдачу ордера на арест президента в рамках расследования в отношении него. Юн Сок Ёль обвиняется в попытке мятежа. Также в полиции рассматривают возможность запроса на изъятие данных о звонках и переписке президента.

По данным опроса Gallup, в последние дни рейтинг одобрения работы Юн Сок Ёля опустился до 11%. Это самый низкий показатель за все время его пребывания на посту главы государства. На прошлой неделе процент поддержки составлял 13%.

Граждане Южной Кореи уже давно выражают недовольство президентом. В июле этого года более 1 млн человек подписали петицию на сайте парламента страны, которая призывала объявить ему импичмент. В петиции говорилось, что Юн Сок Ёль должен покинуть пост из-за кризисных ситуаций, с которыми столкнулась страна. Среди них отмечается напряженность между Южной Кореей и КНДР, ухудшение дел в экономике и коррупция.

В ноябре в южнокорейских СМИ активно обсуждался скандал, связанный с Юн Сок Ёлем и его супругой. Их обвиняли в оказании незаконного влияния на внутрипартийные электоральные процессы. Президент заявил, что не совершал никаких противоправных действий.