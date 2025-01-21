Глава Генштаба ЦАХАЛ намерен уйти в отставку 6 марта

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во вторник объявил о намерении 6 марта этого года подать в отставку.

"Сегодня я проинформировал министра обороны Исраэля Каца, что поскольку я полностью признаю мою ответственность за неудачу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября 2023 года, и поскольку сейчас тот момент, когда ЦАХАЛ добилась значительных успехов и находится в процессе реализации соглашения об освобождении заложников, я попросил о своей отставке 6 марта 2025 года", - приводятся слова Халеви в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Глава Генштаба подчеркнул, что до 6 марта он завершит расследование обстоятельств нападения группировки ХАМАС 7 октября 2023 года и подготовит ЦАХАЛ к будущим вызовам.

Он не уточнил, кто может сменить его на посту начальника Генштаба ЦАХАЛ, но пообещал провести передачу полномочий "гладко и тщательно".

Халеви занимал этот пост с 16 января 2023 года. Он ранее несколько раз брал на себя полную ответственность за то, что военным не удалось предотвратить события октября 2023 года.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В минувшее воскресенье в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.