Президент Израиля выразил надежду на успех первой фазы перемирия в секторе Газа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог полагает, что после первой фазы перемирия в секторе Газа можно будет перейти к следующим фазам.

"Я верю в то, что потенциал для перехода ко второй фазе существует. Есть желание, и именно это мы имели в виду, когда подписывали соглашение", - приводит израильская пресса слова Герцога из выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

"У некоторых существуют предубеждения и опасения, но уравнение выглядит именно так: мы требуем освобождения женщин и детей и за это выдаем террористов", - отметил он.

При этом, по словам президента Израиля, "в израильском обществе существует согласие – они (заложники) должны вернуться домой, и в этом состоит высший приоритет для израильского народа".

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в воскресенье, три заложницы уже вернулись в Израиль.

Реализация соглашения предусматривает три этапа. Первый рассчитан на 42 дня. В это время будет действовать режим прекращения огня, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора и отойдут к границам анклава. ХАМАС освободит 33 израильских заложника, в том числе женщин и пожилых граждан, Израиль в свою очередь отпустит 1890 палестинских заключенных.

В случае успешного выполнения условий первого этапа предполагается, что стороны договорятся о дальнейших фазах.