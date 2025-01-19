Посредники в урегулировании в Газе подтвердили вступление режима перемирия в силу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Египет и Катар, выступающие посредниками в контактах между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в воскресенье подтвердили, что достигнутое соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу.

"Подтверждаем, что израильской стороне переданы имена трех израильтянок, которые будут освобождены сегодня, у двоих из них двойное гражданство - Израиля и Румынии и Израиля и Великобритании. После этого режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу", - сообщил в соцсети Х представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Египетский МИД в свою очередь проинформировал, что в ответ израильтяне выпустят из тюрем 90 палестинок.

Изначально режим прекращения огня в секторе Газа должен был вступить в силу в воскресенье в 08:30 местного времени (09:30 по Москве), однако израильская сторона заявила, что не будет соблюдать его до тех пор, пока ХАМАС не передаст ей имена заложников, освобождение которых предусмотрено в течение воскресенья. Представители ХАМАС в свою очередь заверили, что следуют достигнутой договоренности о перемирии, и что публикация имен заложников задерживалась "по техническим причинам".

Позже канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила получение имен заложников, отметив, что режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 11:15 местного времени (12:15 по Москве).