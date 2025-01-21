Кандидат в постпреды США при ООН обещает продвигать концепцию "мира через силу"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник во вторник на слушаниях в Сенате пообещала отстаивать на этой должности политику президента Дональда Трампа по установлению "мира посредством силы".

"Если мою кандидатуру утвердят, я буду работать над тем, чтобы наша миссия в ООН служила интересам американского народа и представляла внешнюю политику президента Трампа, основанную на принципе "Америка прежде всего, за мир через силу", - заявила Стефаник.

Она напомнила, что "Трамп давно выступает за мир и предотвращение новых войн". "Он подписал Соглашения Авраама, которые стали крупнейшим шагом к региональному миру за четверть века", - отметила Стефаник.

Она добавила, что по мнению Трампа, основополагающей миссией ООН является "обеспечение международного мира и безопасности".

Кроме того, по словам Стефаник, США должны возглавить страны мира в борьбе с различными вызовами, руководствуясь при этом принципами силы и морали.

"В то время как мир сталкивается с кризисом за кризисом, например, с кризисом с заложниками, включая американцев, которые все еще находятся в плену группировки ХАМАС, с вызовами национальной безопасности, исходящими от Китая, России, Северной Кореи и Ирана, для Соединенных Штатов как никогда важно занимать лидирующее положение, руководствуясь силой и моральной ясностью", - сказала Стефаник.

В ноябре прошлого года Трамп предложил на должность постпреда США при ООН конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник.