Поиск

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН
Фото: Joshua Roberts - Pool/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность постпреда страны при ООН конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник, сообщает The New York Post.

"Для меня честь номинировать Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН в моей администрации. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего", - приводит издание слова Трампа.

По его данным, Стефаник приняла это предложение.

"Для меня большая честь заслужить от президента Трампа назначение на должность постпреда США при ООН в его администрации", - заявила она, выразив надежду на то, что заручится поддержкой сената.

Дональд Трамп ООН США Элиз Стефаник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Налоги составили 40% ВВП Евросоюза в 2023 году

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Криптобиржа FTX через суд потребовала у Binance и Чанпэна токены на $1,8 млрд

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС

Песков заявил, что пока от Берлина не было сигналов о возможном разговоре Путина и Шольца

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Президент Грузии предложила провести новые парламентские выборы

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });