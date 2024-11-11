Трамп предложил члена конгресса Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность постпреда страны при ООН конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник, сообщает The New York Post.

"Для меня честь номинировать Элиз Стефаник на должность постпреда США при ООН в моей администрации. Элиз невероятно сильная, уверенная и последовательная сторонница идеи "Америка прежде всего", - приводит издание слова Трампа.

По его данным, Стефаник приняла это предложение.

"Для меня большая честь заслужить от президента Трампа назначение на должность постпреда США при ООН в его администрации", - заявила она, выразив надежду на то, что заручится поддержкой сената.